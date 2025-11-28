Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.25
-0.34
EUR 90.79
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года

103
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.

 Лесная охрана выявила 50 незаконных рубок с начала года:

- 46 из них – рубка сухостоя, за которую грозит административная ответственность.
- 4 случая – уголовные преступления по ст. 260 УК РФ.
- 1,3 млн рублей – ущерб лесному хозяйству.

«Нельзя просто так прийти и спилить дерево в лесу, — подчеркивает министр природных ресурсов региона Артем Ефимов. — Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб».

Для защиты леса реализуется комплексный подход:

- работают 251 госинспектор и 115 общественников.
- лесничества патрулируют по 600 маршрутам.
- ведется спутниковый мониторинг, который видит лесоизменения.
- проводятся совместные рейды с полицией.

Сохранение лесов ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие».

 

Фото – Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
27 ноября 2025, 14:47
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Экология
829
Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы экологической повестки в России.
24 ноября 2025, 15:48
«Экосообщество»: в Самаре пройдёт крупнейшая встреча эколидеров России
Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы... Экология
1422
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября 2025, 14:37
Завтра в губернии ожидается туман
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения. Экология
1513

В центре внимания
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
176
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
232
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1600
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
838
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1492
Весь список