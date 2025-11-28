 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года

Лесная охрана выявила 50 незаконных рубок с начала года:
- 46 из них – рубка сухостоя, за которую грозит административная ответственность.
- 4 случая – уголовные преступления по ст. 260 УК РФ.
- 1,3 млн рублей – ущерб лесному хозяйству.
«Нельзя просто так прийти и спилить дерево в лесу, — подчеркивает министр природных ресурсов региона Артем Ефимов. — Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб».
Для защиты леса реализуется комплексный подход:
- работают 251 госинспектор и 115 общественников.
- лесничества патрулируют по 600 маршрутам.
- ведется спутниковый мониторинг, который видит лесоизменения.
- проводятся совместные рейды с полицией.
Сохранение лесов ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Фото – Минприроды Самарской области