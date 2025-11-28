 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года

Лесная охрана выявила 50 незаконных рубок с начала года:



- 46 из них – рубка сухостоя, за которую грозит административная ответственность.

- 4 случая – уголовные преступления по ст. 260 УК РФ.

- 1,3 млн рублей – ущерб лесному хозяйству.

«Нельзя просто так прийти и спилить дерево в лесу, — подчеркивает министр природных ресурсов региона Артем Ефимов. — Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб».



Для защиты леса реализуется комплексный подход:



- работают 251 госинспектор и 115 общественников.

- лесничества патрулируют по 600 маршрутам.

- ведется спутниковый мониторинг, который видит лесоизменения.

- проводятся совместные рейды с полицией.



Сохранение лесов ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие».





Фото – Минприроды Самарской области