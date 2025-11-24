Я нашел ошибку
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
«Экосообщество»: в Самаре пройдёт крупнейшая встреча эколидеров России

24 ноября 2025 15:48
139
Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы экологической повестки в России.

В Самаре 29–30 ноября 2025 года состоится ежегодный форум «Экосообщество» — одно из крупнейших событий для экологических организаций, активистов и экспертов в области устойчивого развития. Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы экологической повестки в России.

«Это уже наш пятый форум, который мы проводим вместе силами активных общественных экологических организаций, — отметила Карина Ивченко, председатель Союза эковолонтерских организаций. — Это событие — возможность не только получить теоретические знания, но и наполниться новыми идеями, перенять опыт коллег, найти единомышленников в других городах страны, а еще вдохновиться позитивными эмоциями на новый 2026 год. Весь год эколидеры делают массу полезных и важных мероприятий для других, здесь же они смогут отдохнуть сами». 

В 2025 году акцент форума сделан на теме водных ресурсов: загрязнение водоемов, их защита и благоустройство, просветительские инициативы, связанные с бережным отношением к воде. Помимо этого, участники обсудят прозрачность сбора раздельных отходов на уборках, кризис системы переработки отходов, лайфхаки по выживанию экоцентров, сбор опасных отходов от населения силами активистов, системную работу с аудиторией, гринвошинг в экосфере, борьбу с инвазивными растениями, профилактику пожаров в лесах. Полная программа форума скоро появится на сайте.

В первый день участников ждут панельные сессии, дискуссии, деловые игры, обмен кейсами и дискотека. Во второй — ярмарка проектов, воркшопы по экопрактикам, мини-тренинги и экскурсии. На площадке будет вегетарианское питание.

Как принять участие:

Подать заявку на участие ecologforum.ru/
Дождаться подтверждения на почту.
Выбрать тип билета.
Приехать в Самару и получить заряд энергии и идей на 2026 год.

Организатор форума — Союз эковолонтёрских организаций, объединяющий 21 экологическое движение России. Партнёр — Ресурсный центр добровольчества Самарской области, предоставивший площадку для проведения.

 

 

Фото: Союз эковолонтёрских организаций

Теги: Самара Экология

