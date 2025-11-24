«Экосообщество»: в Самаре пройдёт крупнейшая встреча эколидеров России

139

В Самаре 29–30 ноября 2025 года состоится ежегодный форум «Экосообщество» — одно из крупнейших событий для экологических организаций, активистов и экспертов в области устойчивого развития. Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы экологической повестки в России.

«Это уже наш пятый форум, который мы проводим вместе силами активных общественных экологических организаций, — отметила Карина Ивченко, председатель Союза эковолонтерских организаций. — Это событие — возможность не только получить теоретические знания, но и наполниться новыми идеями, перенять опыт коллег, найти единомышленников в других городах страны, а еще вдохновиться позитивными эмоциями на новый 2026 год. Весь год эколидеры делают массу полезных и важных мероприятий для других, здесь же они смогут отдохнуть сами».

В 2025 году акцент форума сделан на теме водных ресурсов: загрязнение водоемов, их защита и благоустройство, просветительские инициативы, связанные с бережным отношением к воде. Помимо этого, участники обсудят прозрачность сбора раздельных отходов на уборках, кризис системы переработки отходов, лайфхаки по выживанию экоцентров, сбор опасных отходов от населения силами активистов, системную работу с аудиторией, гринвошинг в экосфере, борьбу с инвазивными растениями, профилактику пожаров в лесах. Полная программа форума скоро появится на сайте.

В первый день участников ждут панельные сессии, дискуссии, деловые игры, обмен кейсами и дискотека. Во второй — ярмарка проектов, воркшопы по экопрактикам, мини-тренинги и экскурсии. На площадке будет вегетарианское питание.

Как принять участие:

Подать заявку на участие ecologforum.ru/

Дождаться подтверждения на почту.

Выбрать тип билета.

Приехать в Самару и получить заряд энергии и идей на 2026 год.

Организатор форума — Союз эковолонтёрских организаций, объединяющий 21 экологическое движение России. Партнёр — Ресурсный центр добровольчества Самарской области, предоставивший площадку для проведения.

Фото: Союз эковолонтёрских организаций