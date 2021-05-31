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Активисты выступили против мусоросжигательного завода в Кинеле

31 мая 2021 13:36
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Активисты выступили против мусоросжигательного завода в Кинеле

В Кинеле состоится общественное собрание для ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду технологии сжигания мусора. Об этом сообщает пользовательница Твиттера Tatiana An. Она поясняет, что речь идет о строительстве мусоросжигательного завода в Кинеле.

Также Tatiana пишет, что на собрании будут присутствовать решительно настроенные общественные экоактивисты. Пост прокомментировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Он объявил, что пришлет на собрание своего помощника, работающего в Кинеле директором предприятия, депутата райсовета Дмитрия Асеева.

Активисты собирают средства на независимую экспертизу, при помощи которой можно будет объективно составить представление о последствиях сжигания мусора колосниковым способом для окружающей среды. Краудфандинговая кампания будет действовать 31 июля текущего года, пишет Засекин.

Теги: завод Кинель мусор мусоросжигательный завод

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