В Самаре без осадков, до +8°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
22 ноября в регионе облачно, небольшой дождь, до +9°С
Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
Фестиваль уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.
«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте.
22 ноября в регионе ожидается усиление ветра, туман, на дорогах гололедица
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.
«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
22 ноября в регионе ожидается усиление ветра, туман, на дорогах гололедица

21 ноября 2025 15:20
95
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 22 ноября местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, туман при видимости 500 м и менее, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Одной из основных тем форума 2025 года станет вода.
20 ноября 2025, 16:42
Самара примет Всероссийский форум «Экосообщество»
Одной из основных тем форума 2025 года станет вода. Экология
636
Будьте осторожны на дорогах.
20 ноября 2025, 15:46
21 ноября в регионе ожидается туман
Будьте осторожны на дорогах. Экология
638
Водителям и пешеходам следует соблюдать ПДД.
19 ноября 2025, 14:55
Ночью 20 ноября на юго-востоке губернии ожидается сильный дождь
Водителям и пешеходам следует соблюдать ПДД. Экология
1050

Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
186
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
198
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
647
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1327
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
674
