21 ноября в регионе ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и в первой половине дня 21 ноября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
МЧС России напоминает:
-будь внимателен и осторожен на дорогах;
-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».