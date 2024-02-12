13 февраля в Самарской области ожидаются сильный снег и мокрый снег, на дорогах снежные заносы

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 13 февраля местами в Самарской области ожидаются сильные осадки снег, мокрый снег, на дорогах снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».