Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Здесь самарские энергетики отремонтируют участок теплосети.
Временно изменится схема движения транспорта по улице Мичурина в Самаре
Это необходимо в целях улучшения дорожной ситуации (увеличения пропускной способности и минимизации пробок).
На Волжском проспекте в Самаре планируется изменить схему организации дорожного движения
С такой инициативой выступили активистки партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области.
В Самарской области открыли первый «Женский Клуб»
На площадке Штаба пройдет мастер-класс и конкурс рисунков.
29 июля в Штабе общественной поддержи «Единой России» в Самаре отметят Международный день тигра
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.
С 27 июля по 1 августа местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час в Самаре ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, возможен град
Работодатели будут предоставлять стандартный вычет по НДФЛ сотрудникам, получившим знак отличия ГТО.
Успешное выполнение нормативов ГТО даст право на налоговый вычет
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.41
-1.14
EUR 93.17
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ближайший час в Самаре ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, возможен град

26 июля 2024 15:05
93
Будьте внимательны и осторожны!

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час 26.07.2024 местами по области и в Самаре ожидается гроза, шквалистое усиление ветра порывы 15-20 м/с, ливень, возможен град, с сохранением вечером». 

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
25 июля 2024, 14:49
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С. Экология
485
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С.
24 июля 2024, 21:44
25 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С. Экология
400
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +22, +24°С.
23 июля 2024, 19:20
24 июля в Самарской области без осадков, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +22, +24°С. Экология
462

В центре внимания
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
343
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
205
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
940
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
338
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
418
Весь список