Завершен ремонт автомобильной дороги Тольятти – Хрящевка

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В текущем году в Ставропольском районе Самарской области в нормативное состояние привели более 28 км автомобильной дороги Тольятти – Хрящевка. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Трасса Тольятти-Хрящевка - самый протяженный объект 2021 года. В соответствие с проектом выполнили ремонт участков общей протяженностью более 23 км и капитальный ремонт – 5 км.

Кроме обновления дорожной одежды, здесь обустроили освещение, остановочные павильоны, установили дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесли термопластиком.

Верхний слой дорожного покрытия уложили в соответствии с новым ГОСТом, используя асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Для ее изготовления подрядная организация специально приобрела асфальтосмесительную установку, обеспечивающую технические характеристики смеси, требуемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, капитально отремонтировали мост через ручей, в составе дороги, у сельского поселения Выселки.

На мосту выполнили полный комплекс работ, включающий замену балок пролетных строений, обновление дорожной одежды, переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановили защитный слой бетонных поверхностей, выполнили устройство новых сопряжений моста с подходами, сделали монолитное укрепление конусов.

Автомобильная дорога Тольятти-Хрящевка, ведет к одному из культурных центров Самарской области с невероятно красивым туристическим комплексом «Замок Гарибальди», куда устремляются туристы со всей России, а также выполняет функцию «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации, в дополнение ко всему, по ней проходит школьный маршрут. Трасса - одна из самых важных и популярных для жителей Ставропольского района Самарской области.

«Ремонт мы ждали очень сильно. Жители нашего поселения, родители школьников и воспитанников детских садов обратились к губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, чтобы сделали ремонт этой дороги. Теперь здесь у нас и мост расширяется, и пешеходные дорожки по обеим сторонам, освещение и тротуар. Достаточно увидеть, как изменились в месте примыкания и пересечения с автомагистралями Выселки и Нижнее Санчелеево. Мы очень этому рады» - рассказывает глава села Выселки Замир Мердеев.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» задает новую, очень высокую, планку при ремонте, строительстве и реконструкции автомобильных трасс. Его реализация направлена на обеспечение интересов не только автолюбителей, но и жителей близлежащих населенных пунктов. При этом нацпроект не просто делает жизнь людей комфортнее, он обеспечивает и возможность экономического роста сел. Меняются подходы к планированию ремонта, к проведению дорожных работ, к контролю качества используемых материалов.