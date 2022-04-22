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В Самарской области строительство и ремонт дорог идет с опережением графика

22 апреля 2022 14:09
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От дорожников необходима лишь дисциплина и четкое следование графику. Беспокоиться о материалах им не придется.

В 2022 году в России будет построено и реконструировано 228 километров федеральных и 1598 километров региональных автомобильных дорог.

Отремонтировать капитально, планируют, в том числе 6,5 тысяч километров федеральных трасс.

Кроме того, в 2022 году, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 84 субъектах страны планируется привести в нормативное состояние порядка 4,7 тысяч объектов. Это свыше 16 тысяч километров дорог регионального и местного значения.

В Самарской области в этом году завершится 2-й этап строительства мостового перехода «Фрунзенский». Новая дорога обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Она будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара – Волгоград.

«В этом году так же продолжится реконструкция автодороги Кинель-Богатое-Борское, на участке протяженностью почти 6 километров. Стоимость работ составляет 1 миллиард 81 миллион рублей. – рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. - Будет продолжено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Уже сейчас готовность объекта составляет около 50 процентов. Согласно контракту, сдача запланирована на декабрь 2023 года. Продолжается строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга, в составе международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай».

В регионе реализация проектов продвигается с опережением графика.

Задуманное стало возможным благодаря своевременной подготовке.

Дорожники вовремя заключили госконтракты, подготовили материально-техническую базу в части обеспечения техники, заготовили необходимые материалы.

Несмотря на введенные в отношении России санкции, темпы строительства в этом году, планируют только наращивать.

От дорожников необходима лишь дисциплина и четкое следование графику. Беспокоиться о материалах им не придется. Доля импортных составляющих - минимальна.

При работе используются российские ресурсы, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум.

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная». - рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Битумные материалы производятся на нефтеперерабатывающих заводах из Российской нефти. Лидером по его производству является Приволжский федеральный округ, куда входит и Самарская область.

В регионах продолжится работа над возведением крупных объектов, таких как обход Волгограда, Нижнекамска и Набережных Челнов, а также обход Владикавказа в Северной Осетии.

В 2022 году будет завершена работа по строительству обхода Анапы, который позволит исключить проезд транзитного транспорта через курортный город.

 

Фото:    pixabay

Теги: БДД

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