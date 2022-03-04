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В Самарской области отремонтируют более 160 километров дорог, по которым проходят школьные маршруты 

4 марта 2022 16:21
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В нормативное состояние приведут более 20 км трассы «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, большое внимание уделяется дорогам, ведущим к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Так, в нормативное состояние приведут более 20 км трассы «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург», проходящей по территории Кинельского и Волжского районов Самарской области. 

«В нашу школу, в селе Домашка подвозят детей из двух районов. 20 учеников из Спиридоновки Волжского района и 14 детей из Бариновки Нефтегорского района. И мы, учителя, и родители, с большим восторгом восприняли новость о ремонте важной для нас дороги. Тем более, что некоторые родители привозят детей на личных автомобилях. Сейчас состояние дороги оставляет желать лучшего. Очень ждем ремонта и надеемся уже в новом учебном году ездить по безопасной качественной дороге», - рассказала Валентина Ходокова, директор ГБОУ СОШ с. Домашка.

На данном участке дороги закреплено несколько школьных маршрутов, в том числе и в школу, находящуюся в селе Спиридоновка.

«Для нас этот участок дороги очень важен. Хочу подчеркнуть, что дорогой пользуются как приезжающие ученики из поселка Нур, так и старшеклассники, которые едут в село Домашка, и наши дети, учащиеся местной школы. Безопасность детей по пути в школу превыше всего», - пояснил Николай Андреев, глава  сельского поселения Спиридоновка.

Проектом предусмотрено восстановление кромок существующего покрытия, восстановление слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу, укрепление обочин асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного и пешеходного ограждений,  устройство разметки – термопластиком.

В 2022 году в Самарской области обновят 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 162,2 км, по которым проходят школьные маршруты.

В целях повышения безопасности дорожного движения работы проведут комплексно. На участках помимо ремонта дорожного полотна,  обустроят 13 пешеходных переходов, установят 30 светофорных объектов, 9 000 пог.м барьерных ограждений, 837 пог.м пешеходных ограждений, 2 500 дорожных знаков, 12 500 пог.м тротуаров, обновят 33 остановочных пункта.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

 

Фото:    правительство СО

 

Теги: БДД

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