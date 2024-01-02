В Самарской области ограничено движения междугородних маршрутных транспортных средств   

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В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области введено ограничение движения междугородних маршрутных транспортных средств с 19:00 02.01.2024 до 08:00 03.01.2024.



Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Убедительная просьба к водителям, заблаговременно позаботится о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров.



В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.