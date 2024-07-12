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В регионе приняты меры к стабилизации дорожной ситуации на участке трассы М5 в районе Жигулевской ГЭС

12 июля 2024 19:15
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За последние дни поступило очень много обращений о пробках в этом районе.

В пятницу, 12 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативный штаб по ситуации с заторами на трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС с участием начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Некрасова, врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексея Степанова, врио вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко. Они доложили главе региона о принятых мерах по видеосвязи с места, подключившись с поста Госавтоинспекции на трассе. 

За последние дни поступило очень много обращений о пробках в этом районе. Врио губернатора отметил: «Мы выезжали на место, вместе смотрели, действительно, многочасовые пробки. Это связано с проведением ремонтных работ на Жигулевской ГЭС. Важнейшие ремонтные работы, которые на самом деле необходимо выполнить, были запланированы ранее. С 1 сентября, если бы ремонт не был выполнен, пришлось бы перекрывать плотину полностью, полностью парализовать движение. Это связано с вопросами безопасности». Ремонтные работы выполняет ФКУ «Поволжуправтодор». «Уверен, что компания их выполнит в кратчайшие сроки, это тоже у нас на особом контроле», — подчеркнул глава региона, добавив, что в штаб ежедневно поступает информация о количестве задействованных сил и средств. 

Вместе с тем, отметил Вячеслав Федорищев, нельзя допустить таких многочасовых пробок, для этого необходимо принять дополнительные решения.

Как сообщил Юрий Некрасов, на месте сотрудниками ведомства вместе с «Поволжуправтодор» велась работа по поиску компромиссных вариантов, организации реверсивного движения, однако эти решения принципиально ситуацию не поменяли. 

Сегодня утром на данном участке ввели ограничения для грузового транспорта общей массой более 3,5 тонн с 6:00 до 22:00 ежедневно до 1 сентября. Ограничения действуют в обоих направлениях движения.

«Мы вместе с Антоном Андреевичем Емельяненко в течение двух часов наблюдаем за обстановкой, ситуация полностью нормализовалась», — сообщил он. 

Глава региона обратил внимание на необходимость постоянно мониторить обстановку на проблемном участке, особенно в выходные дни, когда там в разы вырастает трафик.

Управлением МЧС по Самарской области во взаимодействии с Правительством региона, муниципальными образованиями, управлением Госавтоинспекции было организовано 6 пунктов выдачи воды — за 2 дня было выдано свыше 1000 литров. На месте находилась карета скорой помощи, за медицинской помощью обращений не было, отметил Алексей Степанов. Также приведены в готовность 8 пунктов временного размещения людей — в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. 

Вячеслав Федорищев обозначил задачу не снижать внимания по данной ситуации: обеспечить присутствие сотрудников управления МЧС, наличие запаса воды, возможность оперативного подвоза всего необходимого, а также временного размещения людей, попавших в пробку, которые примут решение остановиться и отдохнуть. 

 «Дополнительно вводим еще движение электропоездов по направлению Тольятти — Жигулевск — Тольятти, поэтому призываем местных жителей пользоваться общественным транспортом», — доложил Антон Емельяненко. 

«Необходимо эту информацию довести до всех, чтобы все жители знали расписание, чтобы этим электротранспортом было удобно пользоваться. Конечно, кардинальным решением будет открытие движения по вновь построенной объездной дороге. В рамках нашего штаба мы регулярно мониторим ход завершения работ. Уверен, что уже на следующей неделе мы сможем открыть рабочее движение по объездной дороге», — сообщил Вячеслав Федорищев.

По поручению главы региона штаб в таком формате проводится в ежедневном режиме. Принятые мероприятия, уверен Вячеслав Федорищев, должны обеспечить бесперебойное передвижение автомобилей на трассе М5. 

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Тольятти

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