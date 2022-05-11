В Похвистнево начался ремонт главной трассы

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В Похвистневском районе Самарской области стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация приступила к ремонту участка дороги Самара-Бугуруслан км 158+000 - км 161+200, проходящему в границах города Похвистнево.

На сегодняшний день дорожники отфрезеровали верхний слой асфальтобетонного покрытия. Затем, строители восстановят кромки существующего покрытия, уложат выравнивающий (нижний) слой из асфальтобетонной смеси А32 Нн, верхний слой дорожного покрытия - из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы.

Кроме того, в нормативное состояние приведут мост через суходол на км 159+885 и мост через реку Камышла на км 161+540.

Установят дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, разметку нанесут термопластиком. Завершение работ по контракту - в октябре 2022 года.

Напомним, трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).

Ремонтируемый участок расположен в границах города Похвистнево и обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.

Отметим, национальным проектом «Безопасные качественные дороги» поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%.

В текущем году регион уже получил дополнительно 2,25 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволит до конца года привести к нормативным требованиям 43,1 % дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтировать дополнительно 113 км дорог.

«Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области», - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, во время недавней рабочей поездки в Москву.

Фото: правительство СО