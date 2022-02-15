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Путепровод новой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии  в Самаре собран на 15%

15 февраля 2022 14:35
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Строители приступили к устройству шестого пролетного строения. На данный момент, выполнен монтаж 42-х балок из 288. 

В Самаре, продолжается строительство двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Строители приступили к устройству шестого пролетного строения. На данный момент, выполнен монтаж 42-х балок из 288. 

Напомним, первую балку будущего путепровода специалисты установили в декабре прошлого года, в районе ДК «Современник». Протяженность путепровода составит 575 м. Всего будет 19 опор, 18 пролетных строений. На сегодняшний возведено 17 ригелей опор из 34-х, для последующего монтажа балок.

Также, завершены работы по переустройству сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по переустройству сетей электроснабжения, строительству ливневой канализации. На 50% завершены работы по переустройству сетей теплоснабжения. Все работы идут с опережением графика.

Новая эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. 

Вести строительство двухуровневой развязки в центре города с опережением сроков, стало возможным в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое обеспечивается системной работой Главы региона Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области. В прошлом году, самарскому региону выделили 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

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