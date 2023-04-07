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По улице Земеца будет временно ограничено движение транспорта

7 апреля 2023 19:14
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В связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода «139 км».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту путепровода «139 км», проходящему по улице Земеца, на территории городского округа Самара будет ограничено движение транспорта с 05:00 10 апреля 2023 года до 23:59 31 октября 2023 года по улице Земеца – от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. 

В указанный период часть городского пассажирского транспорта будет следовать по скорректированным трассам. 

Со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Более подробная информация о вариантах объезда путепровода и порядке движения общественного транспорта будет размещена в ближайшее время, сообщает горадминистрация.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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