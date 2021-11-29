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К образовательному центру поселка Глушицкий отремонтировали школьный маршрут

29 ноября 2021 15:47
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В составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха и мост через реку Таловка.

Участок автомобильной дороги Глушицкий – Благодатовка, протяженностью почти 13 км отремонтировали на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Автотрасса, расположенная в Болшечерниговского района Самарской области, связывает между собой окружные поселки. По ней осуществляется транспортное движение в районный и областной центры, проходит школьный маршрут к ГБОУ «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза С.Ф. Зинченко в поселке Глушицкий, организованный для детей семи сельских поселений.

В соответствии с проектом обновили дорожные одежды с применением асфальтобетонных смесей, восстановили кромки проезжей части и краевых полос. Выполнили укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обновили посадочную площадку, обустроили бортовые камни и поставили новый антивандальный автопавильон. 

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети к детским образовательным и досуговым учреждениям ― в зоне особого внимания дорожного нацпроекта. Поэтому объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движения, полностью обновляют и дополняют. 

В рамках ремонта на автодороге Глушицкий – Благодатовка установили 97 предупреждающих знаков, 77 запрещающих, 58 знаков приоритета. Вместе со знаками дополнительной информации и знаками особых предписаний, всего - 300 шт. Разметку нанесли термопластиком, общей протяженностью 39 км. Установили 318 сигнальных столбиков и около 3-х км барьерного ограждения, обновили перильное ограждение. 

Кроме того, в составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха на км 0+600 и мост через реку Таловка на км 12+314. На мостах обновили конструкцию дорожной одежды, выполнили переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.  Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановили защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций и укрепили конусы.

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи, обозначенные стратегией лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

 

Теги: БДД

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