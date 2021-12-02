Дороги региона обустраивают шумовыми полосами

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Поперечные шумовые полосы появились на участке км 28+000 - км 45+000 автодороги Осинки – Приволжье в Самарской области, который отремонтировали благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По трассе проходит школьный маршрут для 50 учеников из Приволжского и Безенчукского районов. Поэтому особое внимание уделяется мерам безопасности дорожного движения. После завершения работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, специалисты обустроили 227,6 кв. м. тротуара и 314 п.м барьерного ограждения, установили 137 дорожных знаков и 335 сигнальных столбиков, нанесли разметку термопластиком и обустроили шумовые полосы. Для пассажиров общественного транспорта установят 4 новых автопавильона.

Кроме обновления дорожного покрытия автомобильной дороги Осинки – Приволжье, в нормативное состояние привели мост через оросительный канал на 31-ом км. Длина моста после ремонта составила 61,49 м., габарит проезжей части 10,14 м. В соответствии с проектом уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, переустроили деформационные швы, заменили опорные части, выполнили устройство водоотвода и дренажа, монолитного укрепления конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей моста.

Трасса Осинки - Приволжье проходит через Безенчукский, Хворостянский и Приволжский муниципальные районы Самарской области и соединяет их с региональным центром.

К настоящему времени автодорога обновлена более чем на 70%. Всего за три года протяженность отремонтированной по нацпроекту дороги составила 53 км.

Обновление автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Осинки – Приволжье продолжится, в настоящее время уже разработана проектная документация ремонта участка км 45+000 - км 63+400, расположенного в муниципальном районе Приволжский.

Фото: правительство СО