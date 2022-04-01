1 апреля в Самарской области официально стартовали работы по дорожному нацпроекту

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Сегодня,1 апреля в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Это означает, что с сегодняшнего дня начался отсчет времени по контрактным обязательствам подрядных организаций. Завершить ремонт большинства объектов по государственным контрактам подрядчики должны до 1 октября текущего года.

В 2022 году, по нацпроекту в Самарской области запланировано ввести в эксплуатацию 83 объекта общей протяженностью 296,95 км, из них 224,53 км - автомобильные дороги регионального значения, в том числе 18 -искусственные мостовые сооружении, 51,73 км - ремонт улиц в Самаре (31 объект), 20,69 км - ремонт улиц в Тольятти (10 объектов).

На эти цели предусмотрены средства в размере 8,7 млрд рублей, 2,1 млрд рублей из федерального бюджета, 6,6 млрд рублей из регионального.

Капитально отремонтируют участки автомобильных дорог «Урал -Муханово» -Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе, «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево в городском округе Жигулевск и по улице Никонова, в городе Тольятти.

Продолжится реконструкция, трассы Кинель-Богатое-Борское, в Кинельском районе, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре - сейчас уже общая готовность объекта 50%, срок завершения работ по контракту – декабрь 2023 года. Введут в эксплуатацию Самарский мостовой переход (2 этап проекта «Фрунзенский»), строительство которого началось в конце 2019 года.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

Фото: правительство СО