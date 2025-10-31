Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска

31 октября 2025 15:57
101
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 

В октябре Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области приняло работы по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска.

Объект был расположен в верховье оврага Тайбакский на территории национального парка «Самарская Лука», имеющего статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Свалка эксплуатировалась на протяжении 37 лет — с 1973 по 2010 год.

Площадь рекультивированной территории составила 6,8 га. Ориентировочный объем накопленных отходов IV и V классов опасности достигал 60 тыс. м³.

«Эта свалка образовалась еще до создания национального парка. При реализации проекта рекультивации возникло много сложностей, не в последнюю очередь из-за того, что объект уже находился в границах особо охраняемой территории. Все этапы пройдены, и «язва» на теле нацпарка ликвидирована. Объект будет исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде», — прокомментировал и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды регионального минприроды Андрей Ардаков.

Рекультивация проводилась с 2024 года в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды Самарской области». На эти цели было направлено более 50 млн рублей.

Работы выполнялись в три этапа. В рамках подготовки была расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма «Беккари» и демонтированы хозяйственные постройки. Рекультивация предусматривала разработку свалочного и природного загрязненного грунта, а на его место была завезена чистая почва. Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 

 

Фото:  Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Теги: Экология

Новости по теме
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
30 октября 2025, 14:31
Ночью и утром 31 октября местами в Самарской области ожидается туман
Будь внимателен и осторожен на дорогах. Экология
364
Разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса.
29 октября 2025, 15:54
В Самаре завершилась расчистка озёр Старицы Дубовый Ерик
Разработан проект на расчистку II этапа озерного комплекса. Экология
602
Работа у лесников не заканчивается: сейчас они продолжают заготавливать семена и готовят участки под посадки будущего года.
27 октября 2025, 15:59
Последние партии сеянцев пополняют леса региона
Работа у лесников не заканчивается: сейчас они продолжают заготавливать семена и готовят участки под посадки будущего года. Экология
384

