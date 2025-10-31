Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска

101

В октябре Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области приняло работы по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска.

Объект был расположен в верховье оврага Тайбакский на территории национального парка «Самарская Лука», имеющего статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Свалка эксплуатировалась на протяжении 37 лет — с 1973 по 2010 год.

Площадь рекультивированной территории составила 6,8 га. Ориентировочный объем накопленных отходов IV и V классов опасности достигал 60 тыс. м³.

«Эта свалка образовалась еще до создания национального парка. При реализации проекта рекультивации возникло много сложностей, не в последнюю очередь из-за того, что объект уже находился в границах особо охраняемой территории. Все этапы пройдены, и «язва» на теле нацпарка ликвидирована. Объект будет исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде», — прокомментировал и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды регионального минприроды Андрей Ардаков.

Рекультивация проводилась с 2024 года в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды Самарской области». На эти цели было направлено более 50 млн рублей.

Работы выполнялись в три этапа. В рамках подготовки была расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма «Беккари» и демонтированы хозяйственные постройки. Рекультивация предусматривала разработку свалочного и природного загрязненного грунта, а на его место была завезена чистая почва. Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.

