Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.

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Оно проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

- Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, - подчеркивал глава государства.

Для выбора россиянам были представлены 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований.

В Самарской области за последние 5 лет благоустроили почти 800 общественных территорий.

- Новый сквер создали на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, где раньше был стихийный рынок. Сообща с жителями благоустроили парк Шлюзовой в Тольятти, сквер на озере Ладное в Кинеле, а в Жигулёвске – Морквашинский сад. К развитию территории подходим комплексно по всему региону, не забываем как про крупные города, так и отдалённые районы. За всем этим – активные и неравнодушные люди, - подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров.

