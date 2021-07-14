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Виктор Кудряшов проинспектировал ход работ по строительству Дворца спорта на Молодогвардейской

14 июля 2021 16:04
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Строительство ледового Дворца спорта на Молодогвардейской близится к завершению.

В среду, 14 июля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов проинспектировал ход работ по строительству ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре и провел совещание по их завершению. 

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, представители министерства строительства региона, заместитель министра спорта Лидия Рогожинская, представители администрации городского округа Самара, Государственной инспекции строительного надзора, других надзорных ведомств и подрядной организации. 

 Здание площадью 29 тысяч квадратных метров состоит из двух четырехэтажных блоков, основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия. 

На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров. 

«Тренировочный» блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60х30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.

Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу. Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга, получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям. 

 «Фактически мы получили новый объект строительства. От старого остались только отдельные несущие конструкции. На сегодняшний день это самый современный объект спортивной инфраструктуры в Самарской области», - рассказал генеральный директор «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко.  Руководитель компании-подрядчика обозначил срок завершения строительных работ: «Есть твёрдая уверенность, что к 15 августа мы будем готовы начать передачу данного объекта эксплуатирующей организации, для того чтобы в сентябре здесь могли пройти первые мероприятия. На сегодня практически все строительно-монтажные работы выполнены, идёт этап пусконаладки и финишное приведение объектов в соответствие». 

Председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов провел на объекте совещание, на котором обсудили соответствие хода работ графику, вопросы подготовки Дворца спорта к вводу в эксплуатацию, набора персонала, организации проведения благоустройства прилегающей территории. Первый вице-губернатор поручил ускорить процессы оформления подготовки документов, необходимых для передачи здания на баланс эксплуатирующей организации.

«Бываем на объекте регулярно и каждый раз заметны очень серьёзные изменения. Сегодня, как вы видите, уже фактически больше половины кресел установлено, положен паркет. Активно идёт пусконаладка многочисленных инженерных систем, которые предусмотрены на этом объекте. Фактически все уже в стадии завершения. Планируем что ввод объекта обеспечим до конца августа. Физически полная готовность будет к 15 августа, но определённое время потребуется на дооформление некоторых документов», - оценил готовность объекта Виктор Кудряшов.

Глава регионального Правительства побывал в основном и тренировочных залах, особое внимание уделил вопросам благоустройства прилегающей территории. 

«Сегодня мы обсудили также вопросы по приведению в порядок прилегающей территории. Для нас любой новый объект - это не только сам объект, но и фасады зданий, которые расположены рядом. Это вопросы логистики, чтобы людям было комфортно добираться до здания, это остановки и благоустройство. Даже самые сложные вопросы находят решение», - заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Виктор Кудряшов Дворец спорта ход работ

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