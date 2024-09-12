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В Тольятти завершаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

12 сентября 2024 19:33
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В настоящее время на 5 объектах уже нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

В Тольятти полностью завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что перечень объектов 2024 года включены 6 участков автомобильных дорог города общей протяженностью 13,76 км. Это участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина, а также Лесопарковое шоссе.

В настоящее время на 5 объектах уже нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, в ближайшее время эти работы завершатся и на 6 участке – улице Мира.  Также на указанных участках дорог завершаются работы по устройству новых посадочных площадок на остановках общественного транспорта.

Отметим, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя была использована  современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В рамках ремонта дорожники также выполнили ремонт тротуаров, произвели замену дорожных знаков, люков и бортового камня, установили барьерное ограждение.

Срок завершения ремонта дорог в Тольятти - 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения. Таким образом, уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области к концу года должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Напомним, что по поручению главы Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог местного значения в 2024 году муниципалитетам дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей, в том числе 644 млн рублей городу Тольятти. Дополнительное финансирование позволило муниципальным образованиям увеличить объемы дорожного ремонта.  

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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