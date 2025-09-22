Я нашел ошибку
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Тольятти снесли заброшенный павильон

22 сентября 2025 09:47
77
На исполнении в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находилось исполнительное производство об освобождении земельного участка площадью 128 кв.м от незаконно занимающей его постройки. Дело в том, что когда-то земля была взята в аренду под строительство торгового павильона совмещенного с остановкой общественного транспорта. Однако уже долгое время никакой торговли в нем не ведется и строение стоит заброшенным. В результате судом было принято решение обязать владельца постройки снести ее, а землю привести в надлежащий, для размещения на ней нового остановочного пункта, вид.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок сотрудниками Службы в отношении собственника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако должник не предпринял мер к демонтажу незаконного строения и администрация города занялась освобождением земельного участка самостоятельно. В результате постройку с участка убрали.

Понесенные же при  исполнении судебного решения расходы будут взысканы с должника.

Теги: Судебные приставы

