В Тольятти снесли заброшенный павильон

На исполнении в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находилось исполнительное производство об освобождении земельного участка площадью 128 кв.м от незаконно занимающей его постройки. Дело в том, что когда-то земля была взята в аренду под строительство торгового павильона совмещенного с остановкой общественного транспорта. Однако уже долгое время никакой торговли в нем не ведется и строение стоит заброшенным. В результате судом было принято решение обязать владельца постройки снести ее, а землю привести в надлежащий, для размещения на ней нового остановочного пункта, вид.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в срок сотрудниками Службы в отношении собственника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако должник не предпринял мер к демонтажу незаконного строения и администрация города занялась освобождением земельного участка самостоятельно. В результате постройку с участка убрали.

Понесенные же при исполнении судебного решения расходы будут взысканы с должника.