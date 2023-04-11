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В Тольятти продолжаются работы по реконструкции 2 очереди набережной Автозаводского района, которая составит 662 889 м2. Реализация объекта ведется в три этапа, в целом будет облагорожено 3,12 км прибрежной территории общей площадью 60 Га.



В рамках второго этапа реконструкции набережной планируется продолжение променадов на двух уровнях, на границе этапов разместится масштабный ландшафтный парк на склоне, где зимой будут устраиваться горки для катания на тюбингах



Здесь сосредоточены крупнейшие гидротехнические сооружения – Спортивная гавань, Плескательные бассейны и пирс речной станции «Автоград». Строительство этих объектов стартовало ещё в 1960-х, но так и не было завершено. Реализация потенциала этого участка может сделать Тольятти крупным центром водных видов спорта и туризма общероссийского уровня. После реконструкции гидротехнические сооружения второго этапа получат новое, современное значение и будут полноценно служить жителям и гостям Тольятти



Сохранятся исторические чугунные ограждения и часть элементов отделки. Эта работа начнется на втором этапе и продолжится на третьем, вплоть до окончания восточного пляжа. Также осуществится масштабная реконструкция парапетной стены основного променада набережной, она практически будет выстроена заново



В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству резервуара, демонтаж железобетонных колонн, засыпка плескательного бассейна, устройство водоотведения и ливневой канализации



Благодаря центральному положению территории второго этапа в составе всей набережной, присутствию речной станции и автодороги, она приобретёт характер транспортно-пересадочного узла комплекса набережной с устройством большой автопарковки и остановок общественного транспорта.



Завершить строительство 2 очереди планируется в 1 квартале 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства строительства Самарской области.

Фото: пресс-служба Министерства строительства Самарской области