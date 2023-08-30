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В Самаре завершаются работы по перекладке теплосетей

30 августа 2023 12:23
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В мэрии Самары обсудили актуальные вопросы по перекладке теплотрасс, находящихся вблизи социально значимых объектов.

В мэрии Самары обсудили актуальные вопросы по перекладке теплотрасс, находящихся вблизи социально значимых объектов. При этом в преддверии нового учебного года особое внимание уделили теплосетям, которые обновляют вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений профессионального и высшего образования.

Поставлена задача в полном объеме завершить работы по перекладке теплосетей до середины сентября. В настоящий момент на трех объектах ведется сборка монтажной схемы, на двух полностью выполнены все работы, на остальных 13 участках подрядчики восстанавливают благоустройство. В первую очередь заделка вскрытий ведется на тех теплосетевых объектах, которые находятся возле школ и детских садов, а также проходят по их территории – как уточнили в профильном департаменте, такой участок один. Подготовить эти локации поручено до старта учебного года, а в идеале – 30 августа, чтобы в дальнейшем подходы к образовательным учреждениям были комфортными.

«Больше всего таких объектов в Советском внутригородском районе. Сегодня обсудили с подрядчиком все нюансы. Работы организованы штатно, чтобы своевременно подготовить городскую инфраструктуру к пуску тепла, на чем заостряет внимание губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров», – подчеркнул Владимир Василенко.

Кроме того, в этом году модернизация теплосетей будет выполнена на двух дополнительных объектах: на улице Магистральной в поселке Зубчаниновка, а также на участке в 150 метров по улице Маломосковской (в районе проспекта Масленникова). На данный момент ведутся подготовительные работы. Специалисты заявляют, что перекладка труб на этих участках не повлияет на пуск тепла.

Помимо этого, в ходе совещания представители профильных служб и районных администраций докладывали об обновлении дворов.

Благоустройство ведется в соответствии с графиком. Большинство объектов полностью готовы, на оставшихся со всеми задачами справятся в ближайшее время. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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