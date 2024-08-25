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В Самаре в 24% компаниях существует традиция проведения субботников, при этом в 16% они проходят в рабочее время, а в 8% – в выходные дни. Об этом сообщает SuperJob.

— В большинстве компаний (73%) субботники не проводятся. Каждый четвертый работник старается избежать участия в уборке, — рассказали в пресс-службе.

А вот 29% рады бесплатно участвовать в корпоративных субботниках. Еще 4% рассчитывают на дополнительную оплату, 2% готовы убираться за отгулы. Мужчины отказываются принимать участие в субботниках чаще женщин.



Избегают совместную уборку территорий и жители Самары в возрасте до 34 лет, по крайней мере делают это чаще тех, кто старше. Результаты опроса показали, что женщины и работники старше 45 лет охотнее остальных готовы наводить чистоту и порядок бесплатно, пишет Самара-КП.