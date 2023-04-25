В Самаре стартовало благоустройство дворовых территорий

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Яркие детские и спортивные площадки, обновленные внутриквартальные проезды и парковочные карманы появятся во дворах, которые в текущем году будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в областном центре новую жизнь по программе получат 46 дворов.

Благоприятные погодные условия позволили подрядным организациям приступить к преображению территорий уже в первой декаде апреля. Так, в Промышленном районе в этом году будет благоустроено 6 дворов по следующим адресам: ул. Стара Загора, 84а, ул. Физкультурная, 98, Московское шоссе 147, ул. Победы, 97, 97а, 97б, пр. Карла Маркса, 280, ул. Ново-Вокзальная, 138. Все пространства уже охвачены работами.

Обширный двор у дома 147 по Московскому шоссе разделен на тематические зоны: в центральной «окружности» двора запланирован участок для отдыха жителей – тут расположатся скамейки, прогулочная зона, зеленые насаждения, также во дворе сформированы территории детской площадки и воркаут-площадки для поклонников активного образа жизни.

Все дизайн-проекты дворовых пространств формируются при активном участии самарцев. Горожане продумывают концепцию будущего благоустройства: совместно решают, где будут расположены детская и спортивная площадки, какие объекты на ней будут расположены, на каком участке удобнее оборудовать парковочные места.

Уже сейчас жители активно включаются в процесс благоустройства – наблюдают за ходом работ, задают вопросы, высказывают пожелания.

Фото: администрация Самары