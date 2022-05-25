В Самаре продолжается ремонт улицы Магистральной 

85

Летняя дорожно-ремонтная кампания в областном центре продолжает набирать обороты. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в список обновляемых объектов попала и улица Магистральная, расположенная в Кировском районе.

В отдельных проблемных локациях улицы Магистральной помимо нанесения выравнивающего слоя будет произведен ремонт основания – на таких участках заменят щебень и произведут укладку сразу двух слоев различных асфальтобенных смесей.



Для специалистов курирующего ведомства качество выполненных работ – на первом месте. В прошедшую ночную смену задействовали фрезу, 6 автомобилей-самосвалов для вывоза отфрезерованного материала, МТЗ для очистки основания и комбинированную дорожную машину.



Согласно скорректированным планам на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 33 участка улично-дорожной сети города.

Фото: администрация Самары