В Самаре потратят 150 миллионов на второй этап ремонта рельсов на Ново-Садовой

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В Самаре началась подготовка к продолжению ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Объявлены торги на поиск подрядчика, который займется работами, пишет 63.ру.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Тендер объявило МП «Трамвайно-троллейбучное управление» (ТТУ).

— Объект закупки: капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода имени Тарасова в Самаре, — говорится на сайте.

Срок выполнения всех работ составляет 60 дней с момента подписания договора, который действителен до конца 2024 года. Начальная сумма контракта составила 153 миллиона рублей. Ремонт путей оплатят за счет собственных средств ТТУ.

Первый этап ремонта ветки на Ново-Садовой включал обновление путей от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной.