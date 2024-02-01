Я нашел ошибку
Главные новости:
Актер Михаил Ефремов сможет подать заявку о выходе из тюрьмы по УДО через полтора-два месяца
Сережки девушки сделаны в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов.
Девушку в Нижнем Новгороде арестовали за пропаганду ЛГБТ*
В Самаре ночью -4, -6°С, днем 0, -2°С.
2 февраля в Самарской области мокрый снег, до -4°С.
Сегодня за весь день на уборку снега вышло 545 единиц техники и 5 685 человек.
В Самаре нарастили темпы очистки городских улиц от снега
Обсудили меры по упрощению процедур ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности губернии.
Дмитрий Азаров провел совещание по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе
Зимой количество жалоб зрителей на качество приема телепрограмм увеличивается. Готовь антенну летом.
«Самарский ОРТПЦ»: советы по исправлению типичных проблем, которые возникают у телезрителей зимой
Для того, чтобы оперативно узнать свое начисление за предыдущий период, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете, либо оформить подписку на электронную квитанцию.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции для оплаты за январь
Депутаты - единороссы вместе с общественниками и представителями семейного сообщества региона подвели итоги совместной работы в 2023 году.
Все начинается с семьи: в Самарской области подвели итоги работы партийного проекта «Крепкая семья»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.67
0.38
EUR 97.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Инклюзивный бальный вечер под названием «Ожившие страницы Венеции» пройдёт в Самаре
В Самаре 10 февраля пройдет Зимний Грушинский фестиваль
В Самаре в Музее Модерна пройдет обзорная экскурсия по выставке «Голубая роза»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре нарастили темпы очистки городских улиц от снега

1 февраля 2024 17:11
138
Сегодня за весь день на уборку снега вышло 545 единиц техники и 5 685 человек.

В Самаре нарастили темпы очистки городских улиц от снежных масс. Сейчас основные силы дорожно-коммунальных служб направлены на расчистку и обработку дорог (проезжих частей, тротуаров, остановочных площадок, периметров пешеходных переходов, лестниц), где ранее работы не были завершены в полном объеме. При этом акцент делают на вывозе снежных накоплений.

Сегодня за весь день в совокупной сложности на уборку снега вышло 545 единиц техники и 5 685 человек.

«Это сотрудники муниципальных предприятий, Администрации города и внутригородских районов, управляющие организации, подрядчики, обслуживающие дороги. В частности, улично-дорожную сеть расчищают 275 единиц техники и около 300 рабочих. Зима в этом году довольно снежная. После последнего снегопада, который был очень интенсивным, вывезли порядка 85 тысяч тонн снега, то есть более 7 тысяч тонн снега в сутки», – рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.

В прошедшую ночную смену в Самаре было выведено 268 единицы специализированной техники и 80 дорожных рабочих для расчистки вручную.

Особое внимание уделяется состоянию дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Так, минувшей ночью полный комплекс работ по зимнему содержанию «от борта до борта» был выполнен на улице Алма-Атинской. Начали с обработки территории вручную, затем расчистка велась с применением средств механизации, а в финале уборки снег вывозили на специализированные площадки.

Улица Алма-Атинская в Кировском внутригородском районе считается одним из опорных объектов дорожной инфраструктуры. Эта дорога имеет особое значение для города, она ведет к промышленной зоне. Кроме того, здесь проходят маршруты общественного транспорта.

Работы по расчистке дорог Кировского района ведутся, как и во всех других районах города, в 2 смены.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети ведется непрерывно, при этом запросы общественности всегда учитываются. Ежедневно в адрес профильных служб поступают обращения горожан – исходя и из этих обращений оформляются списки приоритетного порядка производства работ.

Благодаря активному информированию со стороны председателей МКД удается выполнить расчистку наиболее тщательно.

Днем 1 февраля в Самару вновь вернулись осадки, поэтому ближайшей ночью силы и средства для снегоуборочных работ нарастят.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -4, -6°С, днем 0, -2°С.
01 февраля 2024, 17:26
2 февраля в Самарской области мокрый снег, до -4°С.
В Самаре ночью -4, -6°С, днем 0, -2°С.   Экология
104
Обсудили меры по упрощению процедур ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности губернии.
01 февраля 2024, 16:51
Дмитрий Азаров провел совещание по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе
Обсудили меры по упрощению процедур ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности губернии. Бизнес
140
Депутаты - единороссы вместе с общественниками и представителями семейного сообщества региона подвели итоги совместной работы в 2023 году.
01 февраля 2024, 16:08
Все начинается с семьи: в Самарской области подвели итоги работы партийного проекта «Крепкая семья»
Депутаты - единороссы вместе с общественниками и представителями семейного сообщества региона подвели итоги совместной работы в 2023 году. Политика
159

В центре внимания
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
297
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
306
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
946
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
1135
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
443
Весь список