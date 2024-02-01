В Самаре нарастили темпы очистки городских улиц от снега

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В Самаре нарастили темпы очистки городских улиц от снежных масс. Сейчас основные силы дорожно-коммунальных служб направлены на расчистку и обработку дорог (проезжих частей, тротуаров, остановочных площадок, периметров пешеходных переходов, лестниц), где ранее работы не были завершены в полном объеме. При этом акцент делают на вывозе снежных накоплений.

Сегодня за весь день в совокупной сложности на уборку снега вышло 545 единиц техники и 5 685 человек.

«Это сотрудники муниципальных предприятий, Администрации города и внутригородских районов, управляющие организации, подрядчики, обслуживающие дороги. В частности, улично-дорожную сеть расчищают 275 единиц техники и около 300 рабочих. Зима в этом году довольно снежная. После последнего снегопада, который был очень интенсивным, вывезли порядка 85 тысяч тонн снега, то есть более 7 тысяч тонн снега в сутки», – рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.

В прошедшую ночную смену в Самаре было выведено 268 единицы специализированной техники и 80 дорожных рабочих для расчистки вручную.

Особое внимание уделяется состоянию дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Так, минувшей ночью полный комплекс работ по зимнему содержанию «от борта до борта» был выполнен на улице Алма-Атинской. Начали с обработки территории вручную, затем расчистка велась с применением средств механизации, а в финале уборки снег вывозили на специализированные площадки.

Улица Алма-Атинская в Кировском внутригородском районе считается одним из опорных объектов дорожной инфраструктуры. Эта дорога имеет особое значение для города, она ведет к промышленной зоне. Кроме того, здесь проходят маршруты общественного транспорта.

Работы по расчистке дорог Кировского района ведутся, как и во всех других районах города, в 2 смены.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети ведется непрерывно, при этом запросы общественности всегда учитываются. Ежедневно в адрес профильных служб поступают обращения горожан – исходя и из этих обращений оформляются списки приоритетного порядка производства работ.

Благодаря активному информированию со стороны председателей МКД удается выполнить расчистку наиболее тщательно.

Днем 1 февраля в Самару вновь вернулись осадки, поэтому ближайшей ночью силы и средства для снегоуборочных работ нарастят.

Фото: администрация Самары