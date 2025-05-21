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В Самаре на 33% выполнены работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

21 мая 2025 20:03
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В настоящее время ремонт ведется на 14 объектах – улицах Маяковского, Мира, Скляренко, Тополей, Маршала Устинова, бульваре Ивана Финютина, проспектах Металлургов и Карла Маркса и др.

В Самаре продолжается дорожная ремонтная кампания. В приоритетном порядке дорожные службы ремонтируют объекты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – на сегодняшний день выполнено порядка 33% работ. В настоящее время ремонт ведется на 14 объектах – улицах Маяковского, Мира, Скляренко, Тополей, Маршала Устинова, бульваре Ивана Финютина, проспектах Металлургов и Карла Маркса и др.

Кроме работ по нацпроекту, специалисты приступили к обновлению объектов по новым муниципальным контрактам, предусматривающим ремонт проезжих частей и тротуаров.

«Качественные и безопасные дороги – важнейшая составляющая комфортного проживания в современном городе-миллионнике. В этом году при поддержке Правительства региона ремонтируем часть центральных дорог. В перспективе необходимо переходить на более комплексный ремонт, поэтому совместно с ресурсоснабжающими компаниями разрабатываем план капремонта сетей и автодорог, тротуаров. Будем уделять внимание не только центральным дорогам с насыщенным трафиком, но и проездам к социальным учреждениям», – отметил глава города Самара Иван Носков.

По одному из новых контрактов на Красноглинском шоссе, в границах Московского и Волжского шоссе, отфрезеровано уже более 50 тысяч квадратных метров изношенного покрытия, рабочие устанавливают бортовые камни, а затем приступят к укладке щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16, которая позволяет сделать верхний асфальтированный слой водонепроницаемым, морозостойким, устойчивым к колееобразованию, обеспечивает надежное сцепление дорожного полотна с колесами автомобилей и т.п. Также на участке заменят покрытие тротуаров площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на четырех самарских дорогах работы походят к завершению, готовность составляет около 99%. В их числе и улица Олимпийская, которую приводят в порядок от улицы Елизарова до Ракитовского шоссе. Отметим, что среди ремонтируемых улиц Олимпийская – один из самых больших и инфраструктурно значимых объектов Кировского района.

После приемки ремонтных работ на обновленных объектах будет нанесена разметка.

Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 50 км дорог областного и городского значения, из них порядка 29 км – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также за счет регионального софинансирования в Самаре обновят более 20 тротуаров. С перечнем городских дорог, где в 2025 году запланирован ремонт, можно ознакомиться на сайте администрации Самары https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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