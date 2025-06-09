В Самаре идет подготовка к пляжному сезону

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В Самаре подготавливают к официальному старту пляжного сезона десять территорий площадью порядка 163 тысяч квадратных метров. Общая протяжённость пляжей на Волге почти 4 км. В настоящее время ведется выгрузка более 20 тысяч тонн свежего песка. Традиционно эту работу начали с пляжа под I очередью набережной (у Ленинградского спуска), далее выгрузку песка будут проводить вверх по течению, до самых дальних пляжей в Красноглинском районе.



«Пляжное оборудование – биотуалеты, урны, навесы, раздевалки, настилы и т.п. - будем постепенно выставлять по мере просыхания и планировки нового песка. Пляжи для маломобильных жителей и родителей с колясками сделают под спусками по улицам Некрасовской и Полевой, - отметил глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале. - Отдыхающих на пляжах в связи с жаркой погодой уже много, спасательные посты Водно-спасательной службы Самарской области начинают дежурство. В ближайшие несколько дней буйками обозначат безопасную для купания акваторию. Хотелось бы, чтобы купальный сезон прошел без эксцессов, поэтому берегите себя и своих близких!»



Береговую полосу пляжей очистили от мусора - силами волонтеров и МАУ «Самарская набережная» вывезено более 1000 тонн мусора. Параллельно организована очистка акваторий водолазами.



«В ближайшие дни совместно с представителями дайв-центра «Dive Zone Club» завершим водолазное обследование пляжей, обозначим буйками границы акватории для безопасного купания, включая зоны с глубиной не более 1,2 метра», - отметил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Всего для отдыха на городских пляжах подготовлено около 2 тысяч единиц спецоборудования, включая новые теневые навесы, настилы, раздевалки и др. На пляжах установят 30 биотуалетов, более 200 урн, около 20 контейнеров и 5 бункеров. Также в ближайшее время на пляжах появятся информационные стенды с телефонами аварийно-спасательных служб и схемами пляжной акватории.

Фото: freepik.com