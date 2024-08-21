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В Промышленном районе Самары завершается благоустройство дворов в рамках нацпроекта

21 августа 2024 14:31
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Футбольное поле, детские площадки и обновленные проезды.

В Самаре сезон благоустройства дворов и общественных пространств выходит на финишную прямую. Только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году в Самаре завершается обновление 51 двора.

Жители домов 134, 136 и 144 по улице Ново-Вокзальной решили объединить творческие инициативы и совместно подали заявку на благоустройство дворовых территорий в районную администрацию. Уже осенью соседствующие дворовые территории станут единым пространством для отдыха, игр и занятий спортом для жителей всех возрастов.

Сегодня во дворах проводились работы по ремонту дворовых проездов, а также укладке верхнего слоя безопасного прорезиненного покрытия на детской площадке у дома №134 по улице Ново-Вокзальной.

В соответствии с дизайн-проектом во дворе дома №134 по улице Ново-Вокзальной оборудованы 2 детские площадки в форме окружностей с безопасным прорезиненным покрытием, вокруг площадок, а также по периметру всего двора обустроены тротуарные дорожки - выполнена укладка плиточного покрытия.

Футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованное в соседнем дворе – самая долгожданная площадка для подрастающего поколения. Кроме того во дворе установлены площадки с детскими игровыми комплексами и спортивными объектами, скамейками. Один из объектов игрового оборудования расположился на песочнице, ещё 2 площадки - на ярком безопасном покрытии. Все территории сообщаются между собой благодаря тротуарным дорожкам.

Также во дворах предусмотрено асфальтирование дворовых проездов, парковочных карманов и выходов из подъездов.

Помимо территорий у домов 134, 136 и 144 по улице Ново-Вокзальной до конца августа завершится благоустройство ещё 4 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время подрядные организации работают в соответствии с графиком. Ожидается, что все работы будут выполнены в срок.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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