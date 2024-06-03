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В Промышленном районе Самары по нацпроекту благоустраивают 6 дворов

3 июня 2024 16:09
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Так, в Промышленном районе двор в границах дома №74 по улице Свободы и дома №17 по улице Александра Матросова приобретает новые пропорции.

В Самаре в активной фазе сезон благоустройства дворов и общественных пространств. Только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году в Самаре 47 дворов приобретут современный вид.

Так, в Промышленном районе двор в границах дома №74 по улице Свободы и дома №17 по улице Александра Матросова приобретает новые пропорции.

«В этом дворе живут инициативные жители, которые активно участвовали в разработке проекта. Уже к осени здесь отремонтируют дворовые проезды, обустроят тротуарные дорожки, оборудуют современную детскую площадку на безопасном покрытии»,
 - рассказал Глава Промышленного внутригородского района Самары Данил Морозов.

В настоящее время на территории выполнены работы по установке тротуарного бордюрного камня, устройство основания детской площадки, на стадии завершения укладка тротуарной плитки.

Помимо этого двора по нацпроекту в Промышленном районе будет благоустроено еще пять территорий по следующим адресам%

ул. Демократическая, 32

·        ул. Ново-Вокзальная, 134

·        ул. Ново-Вокзальная, 136, 144

·        пр. Юных Пионеров, 114

·        ул. Ташкентская, 248.

Губернаторский проект «СОдействие» позволит обновить 8 территорий в районе. Также набирает популярность программа инициативого бюджетирования – по ней преобразятся ещё 6 дворов.

На средства районного и регионального бюджетов обновляются проезды во дворах. В настоящее время работы идут в 20 дворовых пространствах, после завершения проектно-сметных работ к ремонту проездов приступят ещё в 40 дворах.

Также в Промышленном районе ведется третий этап благоустройства парков «Молодежный» и «Воронежские озера».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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