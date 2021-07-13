В Новокуйбышевске благоустраивают девять дворов

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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 год в Новокуйбышевске уютнее и комфортнее стали 28 дворов многоквартирных домов. В 2021 году к этому количеству благоустроенных территорий прибавится еще 9.

Работы идут по адресам: ул. Егорова, 1, ул. Егорова, 4А, ул. Суворова, 15А, ул. Суворова, 15Б, ул. Коммунистическая, 43, ул. Егорова, 10, ул. Егорова, 10А, ул. Дзержинского, 38В, ул. Островского, 12-14-14а.

По пяти адресам работы вышли на финишную прямую, в трех – сделаны наполовину, на ул. Дзержинского, 38В – в начальной стадии. Но подрядчики идут по графику. В августе благоустройство должно быть завершено. За его ходом наблюдают не только специалисты местной администрации, но и сами жители.

Объемы работ по каждой территории отличаются, но их виды по всем адресам идентичны. Это укладка нового асфальта на пешеходных дорожках и выходах из подъездов, обустройство автопарковок, монтаж освещения, установка урн и скамеек. К благоустройству местные власти подходят комплексно, чтобы вид дворов максимально радовал жителей, по соглашению с региональным минтрансом в указанных дворах идет ремонт внутриквартальных проездов.

«Наконец-то можно идти по ровному асфальту. И проезды в нашем непростом дворе расширены. Дети катаются на самокатах в радость! Ждем скамеечки для 280-квартирного дома», – радуется переменам мама 14-летнего сына Елена.

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая подчеркнул: «Сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018-2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств. Причем и в 2019, и в 2020 годах удавалось существенно перевыполнить первоначальные планы за счет экономии средств при заключении контрактов».

Кроме девяти дворовых территорий в 2021 году в Новокуйбышевске преображаются еще восемь общественных пространств: бульвар по ул. Миронова (2-я очередь); площадь им. Ленина; территория в районе д/с «Колокольчик»; территория в районе школ № 5 и № 20; территория за детской художественной школой по ул. Калинина, 6; парк «Солдатский лес» (2-й этап); территория в районе ул. Свердлова, 10б и ул. Дзержинского, 50а; территория по ул. Ворошилова, 28-30.