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В Новокуйбышевске благодаря выбору жителей новый вид обретут 8 общественных пространств

31 мая 2021 13:11
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в Новокуйбышевске благодаря выбору жителей новый вид обретут 8 общественных пространств

В 2021 году в Новокуйбышевске благодаря выбору жителей новый вид обретут 8 общественных пространств. Строительный сезон в городе уже начался. Масштабное благоустройство ждет вторую очередь бульвара ул. Миронова и парк «Патриот - Солдатский лес». Возможность подобных преобразований стало возможно благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая подчеркнул: «В наших городах и селах был острейший дефицит общественных мест, куда можно пойти с детьми, с друзьями. Многие из них находились в запустении. Но сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018 – 2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств. Причем и в 2019, и в 2020 годах удавалось существенно перевыполнить первоначальные планы за счет экономии средств при заключении контрактов».

«С помощью участия жителей, начиная с 2018 года в городе была благоустроена 21 территория. В этом году новокуйбышевцы выбрали благоустраивать 8 общественных пространств, в том числе решили продолжить второй этап благоустройства бульвара на улице Миронова. Работы будут закончены до 15 августа в соответствии с муниципальным контрактом», – рассказал руководитель Управления архитектуры и градостроительства Департамента капстроительства и архитектуры администрации г.о. Новокуйбышевск Виталий Демидов.

Второй этап благоустройства бульвара по ул. Миронова от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского начался с укладки плитки. В настоящее время работы идут полным ходом. Затем будет восстановлено асфальтовое покрытие, установлены скамьи и урны, сделано светодиодное освещение и озеленение территории. Первый этап благоустройства старейшей пешеходной зоны города прошел в 2020 году. Территория не только преобразилась внешне, в первую очередь, были заменены подземные инженерные сети. Изюминкой знакового места стал современный пешеходный фонтан и инсталляция «Сердце». На бульваре установлены единственные в городе лавочки с подогревом.

Жителям Новокуйбышевска такие преображения города по душе. «Я бы хотела, чтобы программа по комфортной среде продолжалась и дальше: озеленить бы весь город, цветы в вазонах поставить, дополнить фигурами и композициями, чтобы в нашем городе было действительно нарядно, красиво и уютно», – говорит жительница Ольга Караулова.

Приступил к работам и подрядчик, который благоустраивает небольшое общественное пространство в районе домов № 22А по ул. Миронова и Гагарина, 6. По проекту здесь предусмотрено: устройство асфальтовых пешеходных дорожек, парковка и зона отдыха, обустройство детской площадки, установка лавочек, урн, диван-качелей, комплекса воркаут и освещения. Это пространство также стало победителем рейтингового голосования жителей. «Здесь будет райский уголок, где есть все и для детей, и для людей среднего возраста, и для пожилых. Все в комплексе будут получать удовольствие», – рассказала председатель совета дома № 8 по ул. Гагарина Татьяна Кириллова. 

Необходимое условие для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» – заинтересованность самих граждан. Решение приоритетности благоустройства общественных территорий в 2022 году, и как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате, жители десяти городов и муниципального района Безенчукский решали до 30 мая. Голосование за тот или иной объект проходило с 26 апреля на федеральной платформе: 63.gorodsreda.ru

Теги: благоустройство Новокуйбышевск формирование комфортной среды

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