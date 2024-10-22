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В Ленинском районе Самары завершается сезон благоустройства дворов

22 октября 2024 16:33
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Глава Ленинского района Елена Бондаренко в составе выездной комиссии сегодня осмотрела 2 двора: на улице Садовой, 200 и на улице Братьев Коростелевых, 152.

Пока позволяют погодные условия в Самаре продолжается осеннее преображения дворовых и общественных территорий в рамках действующих в городе и регионе программ благоустройства. Все работы ведутся под контролем глав внутригородских районов областного центра, Ростехнадзора и других профильных служб, а также активных горожан.

Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко в составе выездной комиссии сегодня осмотрела 2 двора: на улице Садовой, 200 и на улице Братьев Коростелевых, 152.

Двор у дома №200 по улице Садовой уже приобрел завершенный благоустроенный облик. На территории оборудована детская площадка на безопасном прорезиненном покрытии, локация со скамейками для отдыха жителей, обустроены и заасфальтированы тротуарные дорожки, также по периметру площадки поставили ограждение для безопасности находящихся там детей. Дворовое пространство обновлено по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Во дворе у дома №152 по улице Братьев Коростелевых процесс благоустройства в активной фазе. По региональному проекту» «СОдействие» во дворе реализуется проект «Уютный дворик». Здесь появилась детская площадка, оформленные тротуарные дорожки с выделенными участками под озеленение.

Как рассказал представитель компании-подрядчика, жители активно включаются в процессы благоустройства, контролируют, вносят свои предложения. Подрядная организация, в свою очередь, старается учитывать в работе все замечания и предложения самарцев. Так, в этом дворе по желанию жителей для беспрепятственной парковки автомобилей линия ограждения площадки будет перенесена подальше от проезжей части и парковочных карманов.

Инициатива жителей важна на всех этапах преображения дворов и пространств, начиная с формирования заявки на благоустройство, создания дизайн-проекта будущей территории. Именно в тандеме активных горожан и представителей районной администрации воплощаются в жизнь красивые и функциональные проекты благоустройства.

Региональный проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Основным условием участия в конкурсе общественных проектов по проекту «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. На реализацию мероприятий по самообложению финансирование осуществляется исходя из пропорции 1:3, где 1 – средства самообложения и добровольных пожертвований, а 3 – средства областного бюджета.

В этом году в областном центре благоустроен 51 двор по нацпроекту «Жилье и городская среда», из них в Ленинском районе - 15 дворов. А по областному проекту «СОдействие» в районе обновлена ещё одна территория: на улице Молодогвардейской, 216 также появилась безопасная площадка с детским игровым комплексом, качелями, каруселями.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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