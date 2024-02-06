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В Кошкинском районе при ремонте на участке автомобильной дороги учли предстоящий паводок

6 февраля 2024 14:57
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Дорожники проводят ремонт и замену водопропускных труб, расположенных под автомобильной дорогой.

В Самарской области на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина работы не прекращаются даже зимой. Так, в Кошкинском районе на участке автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км в настоящее время дорожники проводят ремонт и замену водопропускных труб, расположенных под автомобильной дорогой.

Всего на участке обновят 38 труб, 9 из которых будут устроены заново. Фотографии выполняемых работ размещены в сообществе нацпроекта «Дороги Самарской области» - https://vk.com/bkadsamarobl.

Основную их часть планируется закончить до наступления паводка, который в этом году ожидается в регионе обильным из-за снежной зимы. Ремонт труб до наступления весны позволит справиться с пропуском воды и не допустить ее попадания на проезжую часть.

«В этом году снега очень много. Мы ждем сильного половодья, если снег не успеет вымерзнуть. Надеемся, что критической ситуации на указанной дороге не возникнет», - говорит начальник Кошкинского дорожно-эксплуатационного управления ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог Самарской области» Ренат Мустафин.

Напомним, что капитальный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района начат в 2023 году и должен быть завершен в 2025 году.

Дорога пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.

В 2023 году подрядная организация завершила работы по устройству выравнивающего слоя покрытия автомобильной дороги, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период и облегчить содержание трассы. Также выполнены работы по устройству опор освещения в деревне Новое Фейзуллово, которую пересекает дорога.

В текущем году вдоль автомобильной дороги в черте населенного пункта будут построены тротуары. Также подрядная организация планирует завершить работы по ремонту двух мостов в составе дороги, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и оснащению трассы современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. В случае отсутствия нештатных ситуаций объект планируется сдать в эксплуатацию раньше срока – в дорожном сезоне 2024 года.

Теги: БДД

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