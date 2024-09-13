В Кировском районе Самары преображается двор по улице Стара Загора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи».
Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 вошел в число призеров Всероссийского конкурса профмастерства
Вызов поступил от мужа пропавшей. На берегу остались ее личные вещи.
Водолазы вели поиски, утонувшей на озере Большое Васильевское, женщины 
Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование.
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения
Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.
В регион поступила новая партия вакцины от гриппа: 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс"
Выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В 2022 году перешел в ЦСКА.
24-летний полузащитник Виктор Мендес – в «Крыльях Советов»
Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также приостановления исполнительных производств.
В День приема участников СВО судебные приставы приняли свыше 900 человек
В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград.
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
-0.16
EUR 100.39
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
В Управлении Росгвардии СО определи лучших пловцов 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Кировском районе Самары преображается двор по улице Стара Загора

13 сентября 2024 16:28
152
В активной фазе укладка асфальтового покрытия на проезжих частях и пешеходных зонах.

Пока продолжается сезон благоустройства, в Самаре преображаются дворы и общественные территории. Согласно контракту, во дворах, которые обновляют программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже завершилось обустройство детских и спортивных площадок, в настоящее время в приоритет вышли работы по ремонту дворовых проездов, тротуарных дорожек, обустройству парковочных карманов.

Так, на обширной дворовой территории в границах домов №№ 201, 203, 197, 199, 195 по улице Стара Загора в активной фазе укладка асфальтового покрытия на проезжих частях и пешеходных зонах. Здесь расширили дворовые проезды, предусмотрели пространство для парковки автомобилей, которое позволит вместить порядка 80 автомобилей дополнительно, обновляются тротуарные дорожки и выходы из подъездов. По завершении дорожных работ, приступят к устройству газонов и озеленению придомовых территорий.

До сентября во дворе уже установили новую детскую площадку, спортивное оборудование и скамейки - все на безопасном прорезиненном покрытии в двухцветном исполнении. Эти работы уже успешно прошли стадию комиссионной приемки. Кроме того, по периметру двора установили опоры освещения.

Творческий тандем жителей и специалистов районной администрации – гарантия качественного преображения дворовой территории. Именно благодаря активной позиции жителей дворы областного центра получают новый облик.

В Кировском районе Самары в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 6 дворов в этом году, в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» уже завершили работы по благоустройству на 25 территориях, где установили новое игровое и детское оборудование и провели озеленение; 4 двора преображаются в рамках Губернаторского проекта «Содействие», на двух из них уже ведется приемка работ. Помимо этого, по поручению Губернатора региона Вячеслава Федорищева дополнительно выделены средства на ремонт дворовых проездов. В настоящее время определена подрядная организация, которая приступит к выполнению работ. В перечень объектов вошли адреса, по которым поступали заявления от жителей через пункты приема обращений граждан в адрес главы региона. В получившемся списке порядка 18 адресов. Далее, в завершение строительного сезона, выбранная подрядная организация приступит к ямочному ремонту с использованием литого асфальтобетона - работами охватят почти 50 дворов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи».
13 сентября 2024, 18:42
Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 вошел в число призеров Всероссийского конкурса профмастерства
Он показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи». ЖКХ
14
Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование.
13 сентября 2024, 18:09
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения
Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование. ЖКХ
101
Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.
13 сентября 2024, 17:49
В регион поступила новая партия вакцины от гриппа: 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс"
Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.   Здравоохранение
90

В центре внимания
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
154
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
589
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
277
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
349
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
12 сентября 2024  13:53
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
532
Весь список