В Кировском районе Самары преображается двор по улице Стара Загора

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Пока продолжается сезон благоустройства, в Самаре преображаются дворы и общественные территории. Согласно контракту, во дворах, которые обновляют программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже завершилось обустройство детских и спортивных площадок, в настоящее время в приоритет вышли работы по ремонту дворовых проездов, тротуарных дорожек, обустройству парковочных карманов.

Так, на обширной дворовой территории в границах домов №№ 201, 203, 197, 199, 195 по улице Стара Загора в активной фазе укладка асфальтового покрытия на проезжих частях и пешеходных зонах. Здесь расширили дворовые проезды, предусмотрели пространство для парковки автомобилей, которое позволит вместить порядка 80 автомобилей дополнительно, обновляются тротуарные дорожки и выходы из подъездов. По завершении дорожных работ, приступят к устройству газонов и озеленению придомовых территорий.

До сентября во дворе уже установили новую детскую площадку, спортивное оборудование и скамейки - все на безопасном прорезиненном покрытии в двухцветном исполнении. Эти работы уже успешно прошли стадию комиссионной приемки. Кроме того, по периметру двора установили опоры освещения.

Творческий тандем жителей и специалистов районной администрации – гарантия качественного преображения дворовой территории. Именно благодаря активной позиции жителей дворы областного центра получают новый облик.

В Кировском районе Самары в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 6 дворов в этом году, в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» уже завершили работы по благоустройству на 25 территориях, где установили новое игровое и детское оборудование и провели озеленение; 4 двора преображаются в рамках Губернаторского проекта «Содействие», на двух из них уже ведется приемка работ. Помимо этого, по поручению Губернатора региона Вячеслава Федорищева дополнительно выделены средства на ремонт дворовых проездов. В настоящее время определена подрядная организация, которая приступит к выполнению работ. В перечень объектов вошли адреса, по которым поступали заявления от жителей через пункты приема обращений граждан в адрес главы региона. В получившемся списке порядка 18 адресов. Далее, в завершение строительного сезона, выбранная подрядная организация приступит к ямочному ремонту с использованием литого асфальтобетона - работами охватят почти 50 дворов.

Фото: администрация Самары