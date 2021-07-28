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В Кинеле реализуется проект по преображению территории вокруг озера Крымское

28 июля 2021 17:40
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Проект в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Проект по преображению территории вокруг озера Крымское в Кинеле в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Сегодня объект обретает реальные черты. Отчетливо просматриваются пешеходная и вело дорожки, террасированные спуски к воде. Смонтирован железный каркас сцены в форме корабля. Практически завершены работы по устройству фонтана. Он имеет форму парусника. По периметру территории высажены крупные деревья, смонтирован понтон. Общая площадь благоустраиваемого парка 4 гектара.

Подрядчик ведет подготовительные работы для монтажа маяка. Он будет находиться в центре территории парка и будет служить в качестве смотровой площадки. В ближайшее время ожидается поставка малых архитектурных форм.

«Мы постарались учесть все пожелания жителей, которые принимали участие в обсуждении проекта благоустройства озера Крымское. Я думаю, они будут довольны,» - говорит инженер по строительному контролю управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Оксана Тулаева.

Проект "Парк на озере Крымское" является продолжением реализации масштабной концепции "Кинель - город чистых озер». Первым этапом реализации данной концепции стал проект по благоустройству территории, прилегающей к озеру Ладное. Он стал победителем Всероссийского конкурса в 2019 году. 

Одна из основных задач Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, заключается в создании современных и комфортных условий для всех жителей области. За последние три года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области было благоустроено 477 общественных и 1024 дворовые территории. 

 

Теги: Кинель озеро Крымское преображение территории

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