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В Самарской области продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, за которые в прошлом году голосовали жители региона. Так, в Кинеле началось преображение общественной территории у озера Крымское.

Работы организованы в рамках проекта «Кинель - город чистых озер», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Сейчас у озера ведутся работы по расчистке территории, вывозу мусора и др.

Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова в создании современных и комфортных условий для всех жителей региона. За последние три года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области было благоустроено 477 общественных и 1024 дворовых территории. В этом году в регионе в планах благоустроить 295 дворовых и 157 общественных территорий.

В Кинеле в прошлом году работы по благоустройству завершились на семи дворовых территориях, а также в сквере у озера Ладное. Этот проект тоже стал победителем общероссийского конкурса. «Фишкой» проекта стал пешеходный мост через озеро. Сейчас он является самой популярной зоной отдыха для жителей и гостей города. В текущем году планируется благоустроить еще 7 дворовых и 7 общественных пространств города.

«На общественной территории у озера Крымское расположатся тематические зоны отдыха для людей разных возрастов. Будет организована зона отдыха с шезлонгами и гамаками, детская и воркаут-площадки, а также смотровая площадка в виде маяка, - рассказала инженер по строительному контролю управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Оксана Тулаева. - Мы постарались учесть все пожелания жителей, которые принимали участие в обсуждении проекта. Я думаю, они будут довольны».

Также в рамках проекта на северной стороне озера планируется создать железнодорожный музей. Он станет отражением исторической особенности города. Завершение всех работ намечено на середину августа. Именно тогда жители города смогут оценить комфорт нового общественного пространства.

Сегодня кинельцы говорят спасибо за происходящие изменения. «Очень заметно как территория города преображается, - отметила жительница Кинеля Татьяна Мартынова. - Мы планируем и в дальнейшем принимать участие в голосованиях за общественные пространства и обсуждениях проектов, чтобы Кинель еще больше расцветал».

Напомним, что сейчас проходит голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. С 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru можно ознакомиться с проектами и проголосовать за один из них. Важен каждый голос!