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В Большечерниговском районе по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу к поселку Глушицкий

8 апреля 2022 17:55
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Отремонтируют почти 15 километров автодороги Большая Черниговка – Глушицкий.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Большечерниговском районе Самарской области отремонтируют почти 15 километров автодороги Большая Черниговка – Глушицкий.

Дорога обеспечивает подъезд к поселку Глушицкий со стороны районного центра Большая Черниговка и федеральной трассы А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан». В прошлом году в нормативное состояние привели 13 км трассы Глушицкий – Благодатовка, обеспечивающей выезд тоже на трассу А-300, через Большую Глушицу, в сторону областного центра Самара, существенно сократив путь. Кроме того, ремонтируемый участок является школьным маршрутом.

В текущем году ремонтные работы развернуться на участке трассы с 15 км по 29,7 км. Проектом предусмотрено восстановление изношенных слоев дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения обновят автобусные остановки, устроят тротуар с тактильной плиткой, барьерное и пешеходное ограждение, установят светофоры Т.7, дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком.

Также, приведут к нормативу мост через овраг Вороновский на 20,2 км в составе дороги.

 

Фото:    правительство СО

 

Теги: БДД

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