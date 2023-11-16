Топ-5 самых протяженных дорог, обновленных в Самаре на средства дорожного нацпроекта в 2023 году

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В Самаре и Самарской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», который нацелен, прежде всего, на создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – это одна из главных задач, поставленных перед регионами. В рамках нацпроекта ремонтируются и строятся новые современные дороги, включая магистрали, а также мосты и путепроводы. При этом применяются современные технологии и материалы, позволяющие продлить срок службы объектов с учетом эксплуатационных нагрузок, климатических условий и других внешних воздействий. Сегодня в рамках «Транспортной недели» в Москве состоялось награждение субъектов страны, ставших лидерами в реализации этого нацпроекта в 2023 году. В очередной раз в числе лучших – Самарская область. Награду за успехи региона губернатору Дмитрию Азарову вручил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В перечень первоочередных объектов дорожной инфраструктуры, подлежащих ремонту в 2023 году, были включены те, которые являются объектами значимой дорожной инфраструктуры и по которым поступали многочисленные обращения граждан. Кроме того, работы на ряде опорных объектов выполняли раньше запланированного срока, чтобы успеть к началу сезона перевозок по садово-дачным маршрутам и минимизировать пробки. Так, уже с 1 апреля в Железнодорожном внутригородском районе начали приводить в порядок путепровод в створе улицы Авроры и мост «Южный».

Всего же в минувшем дорожно-строительном сезоне в региональной столице обновлены 42,7 км проезжих частей – это 42 участка дорог местного значения, которые располагаются во всех внутригородских районах.

По итогам масштабной ремонтной кампании в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году определен топ-5 самых протяженных обновленных объектов. Среди них (по убыванию) улицы Чекистов, Авроры, Уральская, Алма-Атинская, проспект Ленина.

Лидером рейтинга – самым протяженным отремонтированным в 2023 году в рамках дорожного нацпроекта участком – стала улица Чекистов, которая расположена в Кировском районе Самары. Она обеспечивают въезд и выезд из города, поэтому характеризуется активным дорожным трафиком, в том числе в ночное время суток. В нормативное состояние приведен участок большой протяженностью – 3,2 км (в границах улицы Магистральной и Аэропортовского шоссе). Учитывая, насколько востребована автодорога и высока нагрузка на нее, при ремонте применена асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ), которая внесена в Реестр наилучших современных материалов Свойства этой смеси и технология укладки должны минимизировать образование колейности, просадок и других дефектов. Также на участке заменены и подняты на проектные отметки 30 люков смотровых колодцев –они установлены в один уровень с новым асфальтобетонным покрытием.

Следующий значимый опорный объект дорожной инфраструктуры, отремонтированный в рамках нацпроекта – улица Авроры, которая проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Напомним, что в прошлом году дорожное полотно было обновлено на участке от улицы Промышленности до улицы Аэродромной. Осенью 2022 года подрядчик провел геодезические изыскания, и в сезоне 2023 года продолжил ремонт до Московского шоссе – это участок в 2,9 км. Чтобы с наименьшими неудобствами для горожан быстро справиться с большим объемом задач, на участке работали сразу две фрезеровальные установки и столько же асфальтоукладочных комплексов. После удаления старого слоя покрытия выполнили ремонт инженерных коммуникаций, нанесли слой битумного вяжущего и уложили высокопрочное асфальтобетонное покрытие – ЩМА-16 на ПБВ. Отметим также, что кроме стандартного объема работ, по предварительным замерам геодезистов был скорректирован профиль дороги, чтобы обеспечить нужный уклон для эффективного водоотведения дождевой и талой воды в ливневую канализацию. Такая мера позволит дольше сохранить дорожное полотно и уберечь его от преждевременных разрушений.

Стоит также отметить, что в результате ремонта подъезжать к обновленному ранее общественному пространству – скверу на улице Авроры – стало комфортно. Напомним, что в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» этот сквер преобразился – появилось благоустроенное пространство, где любят проводить время и взрослые, и дети.

В середине рейтинга – улица Уральская, которая является одной из основных транспортных артерий, связывающих отдаленный Куйбышевский район и жилой микрорайон Волгарь с другими районами Самары. Ее отремонтировали от Кряжской развязки до ТЦ «Metro» – 2,08 км. Здесь после фрезерования на проектные отметки были подняты люки колодцев и выполнен ремонт проезжей части большими «картами». Кроме того, так как на улице Уральской отсутствует бортовой камень, было произведено укрепление обочин с использованием асфальтобетонного гранулята,

Следующий из наиболее протяженных объектов, отремонтированных в рамках дорожного нацпроекта – улица Алма-Атинская в Кировском районе города. По ней проходит большой транспортный поток, включая грузовые машины, общественный и легковой транспорт. Ввиду изношенности асфальтобетонного покрытия, на котором образовались разрушения, трещины и колейность, в мэрию поступали обращения граждан с просьбой исправить ситуацию. Ремонт этой улицы проходил в два этапа: в прошлом году отремонтировали участок в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора (1,5 км). Помимо этого, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса по заказу профильного регионального министерства были проведены работы по устройству ливневого коллектора. А в этом году ремонт коснулся участка от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской (2,02 км). На всем протяжении объекта было усилено дорожное основание: уложили дополнительный слой асфальтобетонной крупнозернистой смеси А32НН на «подушку» из песка и щебня. Завершает конструкцию высокопрочный асфальтобетон – смесь ЩМА-16 на ПБВ. Инженерные коммуникации также приведены в надлежащее состояние.

Замыкает рейтинг проспект Ленина в Октябрьском районе. Дорога была приведена в нормативное состояние на всем протяжении объекта – 1,79 км (от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой). Ранее, виду высокой эксплуатационной нагрузки, состояние дорожного полотна на ряде локаций значительно ухудшилось. В этом году автодорога от борта до борта преобразилась благодаря нацпроекту: верхний слой нового покрытия выполнен из высокопрочной смеси последнего поколения ЩМА-16. Заменили 43 люка дождеприемных колодцев и 13 люков смотровых колодцев – они с резиновой вставкой и затвором, что позволяет минимизировать кражи крышек, а также уровень шума при проезде автомобилей по проспекту. Учли и организацию транспортного сообщения, ведь по проспекту Ленина пролегают как автобусные, так и трамвайные маршруты. Межрельсовое пространство на 4 перекрестках, которые согласно анализу дорожной обстановки являются самыми загруженными, обновили в первую очередь – еще в начале дорожно-строительного сезона отремонтировали локации на пересечении с улицами Первомайской, Осипенко, Челюскинцев и Ново-Садовой. Чтобы во время поворотных маневров во время проезда через трамвайные пути не образовывались заторы, с помощью современной литой асфальтобетонной смеси отремонтировали трамвайное междупутье. Также в районе остановочных пунктов устроены искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность горожан при подходе к общественному транспорту. Локации оснащены необходимыми дорожными знаками.

Все трассы на время ремонта полностью не перекрывали, автомобильный трафик был сохранен, движение осуществлялось по свободным полосам.

Немаловажно, что одним из факторов, который ежегодно учитывается при формировании плана ремонта автомобильных дорог, является принцип инфраструктурного единства, позволяющий комплексно подходить к обновлению больших территорий улично-дорожной сети, с учетом наличия рядом социальных учреждений, культурно значимых объектов, мест притяжения горожан и туристов. Такой тенденции будут придерживаться и в следующем году. В ближайшее время объявят торги, чтобы заблаговременно определить подрядные организации, которые будут отвечать за обновление дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. В следующем дорожно-строительном сезоне планируется как ремонт большими «картами» (по всей ширине проезжей части), так и комплексный (от фасада до фасада).

Контролировать выполнение ремонтных работ по муниципальному заказу в рамках нацпроекта по-прежнему будут специалисты Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара и его подведомственного учреждения – МБУ «Дорожное хозяйство».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары