Судебные приставы г. Самары помогли жителю добиться ремонта крыши

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Судебные приставы Советского района г. Самары проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома. Из-за ее повреждения затопило одну из квартир.

Пострадавший от залива квартиры обратился в суд с иском к управляющей компании. Причиной затопления стало ненадлежащее содержание кровельного покрытия. Суд, рассмотрев материалы дела, заявленные исковые требования удовлетворил и обязал управляющую компанию произвести ремонт кровли. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Сотрудником Службы установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа – он составил пять дней.

Управляющая компания, уведомленная о применении принудительных мер в случае неисполнения решения суда, не стала дожидаться негативных последствий и произвела ремонт кровли. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.