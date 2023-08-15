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Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора

15 августа 2023 13:46
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Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора

Специалисты «РКС-Самара» ведут ремонтные работы на Главном Безымянском коллекторе. В районе пересечения пр. Юных Пионеров и ул. Металлистов произошло обрушение канализационной трубы самого большого диаметра - 2000 мм. (Это больше роста среднего человека!) Причина разрушения самая распространённая – газовая коррозия:  агрессивная среда, образующаяся от непрерывного течения стоков, буквально «изъела» свод коллектора изнутри, он не выдержал давления грунта и обвалился.

Сейчас на пр. Юных Пионеров идёт подготовка к перекладке отработавшего участка трубы, специалисты ведут земляные работы. Планируется обновить 60 метров. Сложность заключается в том, что стоки продолжают поступать по коллектору, их невозможно остановить. Ранее был заменён участок того же коллектора длиной в 126 метров от Ташкентского переулка в сторону ул. Советской.

На время работ движение транспорта закрыто по проспекту Юных Пионеров от 155 дома до ул. Металлистов. Сотрудники ресурсного предприятия просят горожан отнестись с пониманием, они делают всё, чтобы провести работы в кратчайшие сроки.

Теги: РКС-Самара

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