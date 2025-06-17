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С 18 июня специалисты компании «Т Плюс» начнут плановый ремонт тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим в течение двух недель - по 1 июля, будет отсутствовать горячая вода в жилых домах и других зданиях, расположенных в границах следующих улиц: Буянова, Полевой, Осипенко, проспектов Ленина и Волжский, М. Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольской, Молодогвардейской, Пионерской, Самарской, Венцека, Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Арцыбушевской, Ульяновской.



Более подробно с перечнем объектов, попадающих в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.



В ходе планового ремонта энергетики проведут гидравлические испытания и проверят надёжность тепловых сетей повышенным давлением холодной воды. После выполнения работ горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с управляющими компаниями и другими обслуживающими организациями.



Ресурсоснабжающая организация призывает жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и не забывать о правилах безопасности вблизи энергетических объектов.



Если вы стали свидетелем оседания грунта или выхода воды на поверхность, обнаружили дефекты или отсутствие крышек люков на теплокамерах, необходимо сообщить об этом в «Тепловую справочную службу» на интернет-портале tss.tplusgroup.ru.