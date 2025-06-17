Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей.
Госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий дает новый импульс развития 
Лекции, встречи с героями СВО, историками, политологами, государственными и общественными деятелями проходят на базе детских оздоровительных лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и на других площадках. 
Цикл просветительских мероприятий от Общества «Знание» ко Дню памяти и скорби проходит в Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
18 июня местами в регионе сохранятся грозы, ливни, шквалистый ветер, днем возможен град
В этом году в номинации «Художественное творчество» отмечены успехи 15 одаренных ребят губернии, достигших значительных результатов в разных видах искусств.
В Самаре наградили лауреатов именной премии Губернатора для одаренных детей и подростков
Полгода назад эту линию тщательно прочистили и промыли. Но проблема повторно возникла из-за бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины.
«РКС-Самара»: почти 100 кг бытового мусора извлекли из канализации в районе ул. Железной дивизии в Самаре
Пятый юбилейный сезон объединит всех, кто готов совершенствовать навыки публичных выступлений, развивать познавательный контент и найти свою аудиторию.
Самарцы могут стать участниками Всероссийского конкурса для лекторов
В связи с этим в течение двух недель - по 1 июля, будет отсутствовать горячая вода в жилых домах и других зданиях, расположенных в границах нескольких улиц.
С 18 июня специалисты компании «Т Плюс» начнут плановый ремонт тепловых сетей от Самарской ГРЭС
В ходе проведения рейда полицейские проверили иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
В Тольятти полицейские и общественники провели профилактический рейд в одном из городских парков города
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.51
-0.49
EUR 90.94
0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 18 июня специалисты компании «Т Плюс» начнут плановый ремонт тепловых сетей от Самарской ГРЭС

17 июня 2025 15:57
126
В связи с этим в течение двух недель - по 1 июля, будет отсутствовать горячая вода в жилых домах и других зданиях, расположенных в границах нескольких улиц.

С 18 июня специалисты компании «Т Плюс» начнут плановый ремонт тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим в течение двух недель - по 1 июля, будет отсутствовать горячая вода в жилых домах и других зданиях, расположенных в границах следующих улиц: Буянова, Полевой, Осипенко, проспектов Ленина и Волжский, М. Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольской, Молодогвардейской, Пионерской, Самарской, Венцека, Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Арцыбушевской, Ульяновской. 

Более подробно с перечнем объектов, попадающих в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.

В ходе планового ремонта энергетики проведут гидравлические испытания и проверят надёжность тепловых сетей повышенным давлением холодной воды. После выполнения работ горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с управляющими компаниями и другими обслуживающими организациями.

Ресурсоснабжающая организация призывает жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и не забывать о правилах безопасности вблизи энергетических объектов. 

Если вы стали свидетелем оседания грунта или выхода воды на поверхность, обнаружили дефекты или отсутствие крышек люков на теплокамерах, необходимо сообщить об этом в «Тепловую справочную службу» на интернет-портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина.
12 июня 2025, 15:30
Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по улице Первомайской
13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина. Благоустройство
640
В связи с этим с 13 июня здесь будет временно изменена схема автомобильного движения.
11 июня 2025, 18:18
«Т Плюс» заменит участок теплосети по улице Первомайской в Самаре
В связи с этим с 13 июня здесь будет временно изменена схема автомобильного движения. ЖКХ
661
Энергетики выполнили техническое перевооружение воздухоподогревателя двух станционных котлов, что повысило экономичность работы оборудования.
09 июня 2025, 18:48
Природоохранный проект Самарского филиала «Т Плюс» отмечен жюри конкурса «ЭкоЛидер-2024»
Энергетики выполнили техническое перевооружение воздухоподогревателя двух станционных котлов, что повысило экономичность работы оборудования. Новости компаний
813

В центре внимания
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
201
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
17 июня 2025  12:09
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
209
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
458
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1260
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
430
Весь список