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Ремонт водопровода в Жигулевске выполнен после вмешательства судебных приставов

20 ноября 2023 13:44
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Ремонт водопровода в Жигулевске выполнен после вмешательства судебных приставов

После вынесения исполнительского сбора и предупреждения об уголовной ответственности ресурсоснабжающая организация г. Жигулевска провела ремонт водопровода в районе многоквартирного дома.

В весенне-летний период жильцы многоквартирного дома жаловались на подтапливание подвального помещения. Причиной этому послужила изношенность системы водоотведения. Обязанность по ее ремонту лежит на специалистах ресурсоснабжающей организации. Однако свои обязательства предприятие исполнять отказывалось. Управляющая компания обратилась с исковым заявлением в суд.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Так как организация-должник нарушила срок добровольного исполнения судебного решения, ей был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.  Предприятию определили новый срок для проведения ремонтных работ системы водоотведения.

Когда и он был проигнорирован, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации. Помимо этого, руководству предприятия было вручено предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Предупреждение насторожило руководство организации. В результате специалистами был проведен ремонт системы водоотведения. Ограничения с предприятия сняли, а исполнительное производство окончили фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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