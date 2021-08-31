Ремонт дороги на Пятой просеке подходит к завершению

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В преддверии 1 сентября повышенное внимание уделяется дорожной инфраструктуре вблизи образовательных учреждений. Одним из таких объектов является участок дороги, ведущий к новой школе на Пятой просеке.

Работы на Пятой просеке организованы сразу на нескольких участках. Минувшей ночью на просеке был выполнен ремонт покрытия проезжей части между домами № 109 и № 141, а также от дома № 4 до дома № 24 по улице Солнечной.

Сегодня в ночь подрядная организация планирует охватить ими финальные 2,5 тысячи «квадратов» по основному ходу дороги.

Фото: администрация Самары