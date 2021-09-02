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Ремонт дороги завершается: на Пятой просеке осталось нанести поперечную разметку «Дети»

2 сентября 2021 15:57
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При нанесении разметки используют два вида материала - термополастик и холодный двукомпонентый пластик.

Ремонт дорожного полотна на Пятой просеке, отремонтированной в рамках нацпроекта, завершается нанесением разметки.

«Сегодняшние работы мы начали в непосредственной близости от новой школы. Это обезопасит путь в школу для детей, родителей и всех окружающих. Наличие разметки, в первую очередь, поможет водителям безошибочно определить направления движения по полосам», - сообщил оператор разметочной машины Виталий Мошин.

При нанесении разметки используют два вида материала - термополастик и холодный двукомпонентый пластик. С помощью термопластика дорожные службы наносят продольную разметку (к ней относятся осевые и разделительные линии) и поперечную разметку («зебру» и стоп-линии). Поперечная разметка, такая как «Дети», «Фотофиксация», стрелки, регламентирующие направления движения по полосам, и разметка в зоне остановок общественного транспорта наносится с использованием холодного пластика.

В ближайших планах у дорожных служб – завершение работ на Пятой просеке, здесь осталось нанести поперечную разметку «Дети».

Всего в Самаре запланировано нанести разметку на площади 106 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день общий процент выполнения составляет 85 процентов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Пятая просека ремонт дороги

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