Новая школа на 5-ой просеке примет первых учеников

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1 сентября новая школа №26 на 5-ой просеке примет первых учеников. Сейчас ведется прием заявлений. Первоклассников в новую школу уже набрали.

Прием проходил в электронном виде — через образовательный портал. Теперь идет зачисление школьников со 2 класса. По правилам комплектование этих классов проходит другим образом — родители должны лично обратиться в школу с документами. Для удобства жителей руководство учебного заведения разбило прием: зачисление в разные классы проходит в разные дни.

«Естественно, в микрорайоне достаточно много желающих попасть в новое учебное заведение, - рассказал и.о. руководителя департамента образования Илья Осипов. - Несмотря на то, что с утра была очередь, пообщавшись с людьми я вижу доброжелательный настрой. Школа постаралась выстроить процесс максимально оперативно. Процедура зачисления абсолютна открыта и прозрачна Специалисты принимают по несколько человек одновременно».

2 и 3 июня ведется прием заявлений во вторые и третьи классы. Заявления принимают сразу 14 специалистов. На оформление каждого ребенка уходит не более минуты. Это позволяет организовать процесс максимально быстро.

Для того, чтобы попасть в новую школу, родителям необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справку, подтверждающую прописку в данном микрорайоне. После этого специалисты выдают им открепительное удостоверение. Оно подтверждает то, что ребенка готовы взять в школу. С этим удостоверением родители должны прийти в старое учебное заведение и забрать оттуда документы. Затем их необходимо принести в школу №26.

Новая школа рассчитана на 600 мест. Изначально во вторые и третьи классы планировалось принять по 90 человек. Однако число учеников может быть увеличено. В настоящее время во вторые классы подано 85 заявлений, в третьи — 105.

«Мы реагируем на социальные запросы и увеличиваем число мест там, где это необходимо. Окончательное решение о количестве классов в каждой параллели будет принято после завершения приема заявлений», - пояснил директор школы №26 Анатолий Лазарев.

На соседнем участке сейчас идет строительство второго корпуса школы. Он будет рассчитан на 850 учеников.

Фото: администрация Самары